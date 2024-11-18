Шмигаль заявив про відновлення світла в чотирьох областях

Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні у понеділок, 18 листопада, тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої атаки Росії на енергетичну систему. Енергетики працюють цілодобово, аби полагодити пошкоджене обладнання.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Відучора енергетикам вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини та Рівненщини. Водночас наразі без електропостачання залишаються близько 220 тисяч абонентів на Дніпропетровщині та Одещині — там ситуація найскладніша.

"В Одесі поновлюємо водопостачання. Заживлені водонасосні станції міста, забезпечене підвезення технічної води. Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об’єкти забезпечені генераторами", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, також було розгорнуто Пункти незламності, в яких люди можуть зарядити свої пристрої та отримати доступ до необхідного.

Він зазначив, що підготовка до зими була тривалою, тому уряд і місцева влада мають план дій на випадок різних сценаріїв. Крім того, триває розбудова децентралізованої генерації, а людей та бізнес стимулюють переходити на автономне живлення, аби залишатися енергетично стійкими.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, під час вчорашньої масованої атаки Росії на Одещину найбільша кількість повітряних цілей була спрямована на енергооб'єкти.

Також ми писали, що у Міненерго попросили українців не розголошувати інформацію про енергетику. Це пов'язано з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.