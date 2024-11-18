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Енергетики відновили світло в кількох областях, триває ремонт

18 листопада 2024 16:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Шмигаль заявив про відновлення світла в чотирьох областях
Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у понеділок, 18 листопада, тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої атаки Росії на енергетичну систему. Енергетики працюють цілодобово, аби полагодити пошкоджене обладнання.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Відучора енергетикам вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини та Рівненщини. Водночас наразі без електропостачання залишаються близько 220 тисяч абонентів на Дніпропетровщині та Одещині — там ситуація найскладніша.

"В Одесі поновлюємо водопостачання. Заживлені водонасосні станції міста, забезпечене підвезення технічної води. Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об’єкти забезпечені генераторами", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, також було розгорнуто Пункти незламності, в яких люди можуть зарядити свої пристрої та отримати доступ до необхідного. 

Він зазначив, що підготовка до зими була тривалою, тому уряд і місцева влада мають план дій на випадок різних сценаріїв. Крім того, триває розбудова децентралізованої генерації, а людей та бізнес стимулюють переходити на автономне живлення, аби залишатися енергетично стійкими.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, під час вчорашньої масованої атаки Росії на Одещину найбільша кількість повітряних цілей була спрямована на енергооб'єкти.

Також ми писали, що у Міненерго попросили українців не розголошувати інформацію про енергетику. Це пов'язано з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Денис Шмигаль обстріли енергосистема війна в Україні енергетика світло

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