Шмыгаль заявил о восстановлении света в четырех областях

Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине в понедельник, 18 ноября, продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней атаки России на энергетическую систему. Энергетики работают круглосуточно, чтобы починить поврежденное оборудование.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Со вчерашнего дня энергетикам удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Виннитчины, Ивано-Франковщины, Львовщины и Ровенщины.

"В Одессе возобновляем водоснабжение. Заживлены водонасосные станции города, обеспечен подвоз технической воды. Продолжается восстановление централизованного отопления. Важные социальные объекты обеспечены генераторами", — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, также были развернуты Пункты несокрушимости, в которых люди могут зарядить свои устройства и получить доступ к необходимому.

Он отметил, что подготовка к зиме была длительной, поэтому у правительства и местных властей есть план действий на случай различных сценариев. Кроме того, продолжается развитие децентрализованной генерации, а людей и бизнес стимулируют переходить на автономное питание, чтобы оставаться энергетически устойчивыми.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, во время вчерашней массированной атаки России на Одесчину больше всего воздушных целей было направлено на энергообъекты.

Также мы писали, что в Минэнерго попросили украинцев не разглашать информацию об энергетике. Это связано с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре.