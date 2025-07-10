Взрывы в Винницкой области 10 июля — Россия запустила дроны

Дрон в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

Взрывы в Винницкой области прогремели днем, 10 июля. Российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Винницкой области 10 июля

Местные паблики сообщили, что около 13:03 в Винницкой области прогремел мощный взрыв.

Пока местные власти не давали комментариев, но Воздушные силы сообщали, что российские войска выпустили по Украине ударные дроны.

Воздушная тревога сейчас объявлена в нескольких областях.

Карта воздушной тревоги в Украине 10 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 10 июля РФ выпустила по Украине более 400 дронов и ракет. Почти все цели воздушного нападения атаковали Киев.

Сейчас в столице продолжаются ликвидационные работы последствий российской атаки, привлечены сотни спасателей и спецтехника.