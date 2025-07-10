Взрывы в Винницкой области 10 июля — Россия запустила дроны

В Винницкой области прогремел взрыв — в небе вражеские дроны
Взрывы в Винницкой области прогремели днем, 10 июля. Российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Винницкой области 10 июля
Местные паблики сообщили, что около 13:03 в Винницкой области прогремел мощный взрыв.
Пока местные власти не давали комментариев, но Воздушные силы сообщали, что российские войска выпустили по Украине ударные дроны.
Воздушная тревога сейчас объявлена в нескольких областях.
Напомним, в ночь на 10 июля РФ выпустила по Украине более 400 дронов и ракет. Почти все цели воздушного нападения атаковали Киев.
Сейчас в столице продолжаются ликвидационные работы последствий российской атаки, привлечены сотни спасателей и спецтехника.
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