Вибухи на Вінниччині 10 липня — Росія запустила дрони

На Вінниччині пролунав вибух — в небі ворожі дрони
Вибухи у Вінницькій області пролунали вдень, 10 липня. Російські війська атакують Україну ударними дронами.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Вінницькій області 10 липня
Місцеві пабліки повідомили, що близько 13:03 у Вінницькій області прогримів потужний вибух.
Наразі місцева влада не давала коментарів, але Повітряні сили повідомляли, що російська війська випустили по Україні ударні дрони.
Повітряна тривога зараз оголошена у кількох областях.
Нагадаємо, у ніч проти 10 липня РФ випустила по Україні понад 400 дронів та ракет. Майже всі цілі повітряного нападу атакували Київ.
Наразі в столиці тривають ліквідаційні роботи наслідків російської атаки, залучено сотні рятувальників та спецтехніка.
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