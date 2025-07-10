Вибухи на Вінниччині 10 липня — Росія запустила дрони

Дрон в небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Вибухи у Вінницькій області пролунали вдень, 10 липня. Російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Вінницькій області 10 липня

Місцеві пабліки повідомили, що близько 13:03 у Вінницькій області прогримів потужний вибух.

Наразі місцева влада не давала коментарів, але Повітряні сили повідомляли, що російська війська випустили по Україні ударні дрони.

Повітряна тривога зараз оголошена у кількох областях.

Карта повітряної тривоги в Україні 10 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня РФ випустила по Україні понад 400 дронів та ракет. Майже всі цілі повітряного нападу атакували Київ.

Наразі в столиці тривають ліквідаційні роботи наслідків російської атаки, залучено сотні рятувальників та спецтехніка.