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Головна Армія На Вінниччині пролунав вибух — в небі ворожі дрони

На Вінниччині пролунав вибух — в небі ворожі дрони

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:07
Вибухи на Вінниччині 10 липня — Росія запустила дрони
Дрон в небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Вибухи у Вінницькій області пролунали вдень, 10 липня. Російські війська атакують Україну ударними дронами.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Вінницькій області 10 липня

Місцеві пабліки повідомили, що близько 13:03 у Вінницькій області прогримів потужний вибух.

Наразі місцева влада не давала коментарів, але Повітряні сили повідомляли, що російська війська випустили по Україні ударні дрони.

Повітряна тривога зараз оголошена у кількох областях. 

Карта повітряних тривог 10 липня
Карта повітряної тривоги в Україні 10 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня РФ випустила по Україні понад 400 дронів та ракет. Майже всі цілі повітряного нападу атакували Київ. 

Наразі в столиці тривають ліквідаційні роботи наслідків російської атаки, залучено сотні рятувальників та спецтехніка.

вибух росіяни обстріли Вінницька область дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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