РФ ударила по Сумской области - повреждены гидротехнические сооружения

На Сумщине враг повредил гидротехнические сооружения — ситуация
Российские войска во вторник, 20 мая, атаковали Великописаревскую громаду в Сумской области. В результате обстрела повреждены гидротехнические сооружения.
Об этом сообщил руководитель аппарата ОГА Игорь Кальченко в Telegram.
Атака на Сумскую область 20 мая
"В результате очередной атаки со стороны российских войск повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде", — говорится в сообщении.
В ОГА уточнили, что сейчас подтопления населенных пунктов нет. В то же время уровень воды остается на стабильном уровне, без подъема. Также специалисты держат ситуацию под постоянным контролем.
По словам Кальченко, председатель ОГА Олег Григоров поручил Ахтырской РГА оперативно провести заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По его выводам, угрозы для населения пока нет.
"В случае изменений оперативно будем информировать жителей. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", — добавил он.
Напомним, российские войска нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Также недавно в Сумской области произошел масштабный пожар из-за российского обстрела.
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