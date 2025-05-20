РФ ударила по Сумской области - повреждены гидротехнические сооружения

Разрушения в результате атаки. Фото: газета "Ворскла"

Российские войска во вторник, 20 мая, атаковали Великописаревскую громаду в Сумской области. В результате обстрела повреждены гидротехнические сооружения.

Об этом сообщил руководитель аппарата ОГА Игорь Кальченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Сумскую область 20 мая

"В результате очередной атаки со стороны российских войск повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде", — говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что сейчас подтопления населенных пунктов нет. В то же время уровень воды остается на стабильном уровне, без подъема. Также специалисты держат ситуацию под постоянным контролем.

Повреждения в результате атаки. Фото: Сумская ОВА

По словам Кальченко, председатель ОГА Олег Григоров поручил Ахтырской РГА оперативно провести заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По его выводам, угрозы для населения пока нет.

Разрушенный мост. Фото: газета "Ворскла"

"В случае изменений оперативно будем информировать жителей. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", — добавил он.

Скриншот поста Кальченко

Напомним, российские войска нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Также недавно в Сумской области произошел масштабный пожар из-за российского обстрела.