РФ вдарила по Сумщині — пошкоджено гідротехнічні споруди

Руйнування внаслідок атаки. Фото: газета "Ворскла"

Російські війська у вівторок, 20 травня, атакували Великописарівську громаду в Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені гідротехнічні споруди.

Про це повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко у Telegram.

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"Унаслідок чергової атаки з боку російських військ пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді", — йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що наразі підтоплення населених пунктів немає. Водночас рівень води залишається на стабільному рівні, без підйому. Також фахівці тримають ситуацію під постійним контролем.

Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Сумська ОВА

За словами Кальченка, голова ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За його висновками, загрози для населення наразі немає.

Зруйнований міст. Фото: газета "Ворскла"

"У разі змін оперативно інформуватимемо мешканців. Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", — додав він.

Скриншот допису Кальченка

Нагадаємо, російські війська завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Також нещодавно у Сумській області сталася масштабна пожежа через російський обстріл.