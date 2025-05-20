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Головна Армія На Сумщині ворог пошкодив гідротехнічні споруди — яка ситуація

На Сумщині ворог пошкодив гідротехнічні споруди — яка ситуація

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Дата публікації: 20 травня 2025 13:39
РФ вдарила по Сумщині — пошкоджено гідротехнічні споруди
Руйнування внаслідок атаки. Фото: газета "Ворскла"

Російські війська у вівторок, 20 травня, атакували Великописарівську громаду в Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені гідротехнічні споруди.

Про це повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко у Telegram.

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"Унаслідок чергової атаки з боку російських військ пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді", — йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що наразі підтоплення населених пунктів немає. Водночас рівень води залишається на стабільному рівні, без підйому. Також фахівці тримають ситуацію під постійним контролем.

У Великописарівській громаді на Сумщині пошкоджено гідротехнічну споруду
Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Сумська ОВА

За словами Кальченка, голова ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За його висновками, загрози для населення наразі немає.

На Сумщині пошкоджено гідротехнічну споруду внаслідок атаки РФ 20 травня
Зруйнований міст. Фото: газета "Ворскла"

"У разі змін оперативно інформуватимемо мешканців. Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", — додав він.

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Скриншот допису Кальченка

Нагадаємо, російські війська завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Також нещодавно у Сумській області сталася масштабна пожежа через російський обстріл. 

Сумська область обстріли вода війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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