РФ вдарила по Сумщині — пошкоджено гідротехнічні споруди

На Сумщині ворог пошкодив гідротехнічні споруди — яка ситуація
Російські війська у вівторок, 20 травня, атакували Великописарівську громаду в Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені гідротехнічні споруди.
Про це повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко у Telegram.
Атака на Сумщину 20 травня
"Унаслідок чергової атаки з боку російських військ пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді", — йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що наразі підтоплення населених пунктів немає. Водночас рівень води залишається на стабільному рівні, без підйому. Також фахівці тримають ситуацію під постійним контролем.
За словами Кальченка, голова ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За його висновками, загрози для населення наразі немає.
"У разі змін оперативно інформуватимемо мешканців. Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам", — додав він.
Нагадаємо, російські війська завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Також нещодавно у Сумській області сталася масштабна пожежа через російський обстріл.
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