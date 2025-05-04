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На Сумщине прогремели звуки взрывов — что известно

4 мая 2025 11:49
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Белополье 4 мая - чем атаковали россияне
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Крымский ветер \ Telegram
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Белополье Сумской области прогремели сейчас, 4 мая, во время воздушной тревоги. Россияне запустили управляемые авиабомбы (УАБы).

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Белополье

Взрывы в Белополье прогремели около 11:45. Тогда в Сумской области раздавался сигнал воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что россияне выпустили в направлении области управляемые авиабомбы.

"КАБы на Сумщину и Донетчину", — говорилось в сообщении военных.

Обстріл Сумщини
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Также мы писали, что днем 4 мая взрывы раздавались и в Николаеве. Там зафиксировали беспилотник.

Ранее мы сообщали, что россияне запустили по Украине в ночь на 4 мая 165 ударных БпЛА.

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