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В Полтавской области арестовали документы районных ВВК — какая причина

3 июня 2024 14:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Наибольший показатель непригодных к службе — арестованы документы районных ВЛК Полтавщины
Военнообязанный и врачи ВЛК. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Октябрьский районный суд наложил арест и изъял документы районных военно-врачебных комиссий (ВВК) Полтавской области. Там был самый высокий в Украине показатель (20%) лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

Об этом сообщает НАПК.

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Основанием стало исследование Национального агентства по предотвращению коррупции, которое пришло к выводу, что именно в Полтавской области наибольший показатель тех, кто после ВВК был признан непригодным к службе.

По выводам НАПК, наибольший показатель (20%) проходивших ВВК и в дальнейшем признан непригодным к службе в Вооруженных силах Украины, был обнаружен именно в Полтавской области.

Полтавщина входит в пятерку регионов, в которой зафиксировано наибольшее количество признанных ограниченно пригодными — 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

"По версии следствия, сотрудники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение", — говорится в сообщении НАПК.

В ведомстве рассказали, что досудебное расследование продолжается. В настоящее время устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей анализа болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключения его из военного учета.

"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, которые являются предметом досудебного расследования и необходимы для проведения экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста", — говорится в определении Октябрьского районного суда Полтавы.

Напомним, в офисе Президента Украины не поддержали идею экономического бронирования от мобилизации. Планируемое увеличение налогов в определенной степени повлияло на реализацию.

Также соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.

суд
армия
ВВК
арест

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