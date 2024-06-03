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На Полтавщині арештували документи районних ВЛК — яка причина

3 червня 2024 14:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Найбільший показник непридатних до служби — арештовано документи районних ВЛК Полтавщини
Військовозобов'язаний та лікарі ВЛК. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Октябрський районний суд наклав арешт та вилучив документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області. Там був найвищий в Україні показник (20%) осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.

Про це повідомляє НАЗК

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Підставою стало дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції, яке дійшло висновку, що саме у Полтавській області  найбільший показник тих, хто після ВЛК був визнаний непридатним до служби. 

За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області. 

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, у якій зафіксовано найбільшу кількість  визнаних обмежено придатними —31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

"За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду", — йдеться у повідомленні НАЗК. 

У відомстві розповіли, що досудове розслідування триває. Наразі встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", — йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

Нагадаємо, в Офісі Президента України не підтримали ідею економічного бронювання від мобілізації. Плановане збільшення податків певною мірою вплинуло на реалізацію.

Також співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.

суд
армія
ВЛК
арешт

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