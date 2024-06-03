Проходження ВЛК для оформлення броні від мобілізації — пояснення юриста

Військовозобов'язані проходять ВЛК. Фото: Мілітарний

Працівники критичних підприємств та деяких інших структур підлягають бронюванню під час війни. Проте забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників одного підприємства на шість місяців. Далі це питання переглядається.

Про те, чи потрібно для отримання бронювання зараз проходити ВЛК, розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Чи треба проходити ВЛК для отримання бронювання

За словами Аніщенко, за новими мобілізаційними правилами для отримання броні військово-лікарську комісію потрібно проходити всім. Особливо тим, хто має отримати бронь вперш.

"Проходження ВЛК — це обов'язкова процедура в будь-якому випадку. Для подачі на бронь також потрібен військово-обліковий документ, а його можна отримати шляхом проходження військово-лікарської комісії. Без цього документа ви не можете подати особу на бронювання. Тобто, по суті, зараз логіка зводиться до того, щоб з'являтися в ТЦК і оновлювати свої військово-облікові документи. Так само проходити ВЛК необхідно, якщо є підстави для відстрочки. Наприклад, інвалідність у дружини або опіка над дітьми", — додала адвокатка.

Також вона каже, що є випадки, коли люди проходили ВЛК для отримання бронювання і отримували повістку. І це, за словами Аніщенко, законно.

"Загалом оскаржити це неможливо, бо в теоретичному розумінні з урахуванням діючих нині законів, до ТЦК прийшла особа військовозобов'язаного віку, пройшла ВЛК, і за висновком комісії є здоровою та придатною до служби. Якщо підстав для відстрочки немає, то таку людину можуть моблізувати. Виходить свого роду замкнене коло. І залежить багато чого від того, як себе буде поводити співробітник військкомату", — додала адвокатка.

Нагадаємо, в Офісі Президента України не підтримали ідею економічного бронювання від мобілізації. Плановане збільшення податків певною мірою вплинуло на реалізацію.

Також співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.