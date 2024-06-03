Прохождение ВЛК для оформления брони от мобилизации – объяснение юриста

Военнообязанные проходят ВЛК. Фото: Милитарный

Работники критических предприятий и других структур подлежат бронированию во время войны. Тем не менее, забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников одного предприятия на шесть месяцев. Далее этот вопрос пересматривается.

О том, нужно ли для получения бронирования сейчас проходить ВВК, рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

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Нужно ли проходить ВВК для получения бронирования

По словам Анищенко, по новым мобилизационным правилам для получения брони военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно тем, кто должен получить бронь в первый раз.

"Прохождение ВВК — это обязательная процедура в любом случае. Для подачи на бронь также необходим военно-учетный документ, а его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии. Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Так же проходить ВВК необходимо, если есть основания для отсрочки. Например, инвалидность у жены или опека над детьми", — сказала адвокат.

Также она говорит, что есть случаи, когда люди проходили ВВК для получения бронирования и получали повестку. И это, по словам Анищенко, законно.

"В целом обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих ныне законов, к ТЦК пришло лицо военнообязанного возраста, прошло ВВК, и по заключению комиссии является здоровым и пригодным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать. Выходит своего рода замкнутый круг. И зависит многое от того, как себя будет вести сотрудник военкомата", — добавила адвокат.

Напомним, в офисе Президента Украины не поддержали идею экономического бронирования от мобилизации. Планируемое увеличение налогов в определенной степени повлияло на реализацию.

Также соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.