Во Львовской области суд дал мизерные штрафы работникам ТЦК за копирование закрытых данных

Сотрудник ТЦК с телефоном. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во Львовской области суд признал виновными трех работников Самборского ТЦК и СП в незаконном копировании информации из закрытых баз данных, при этом не имея на это разрешения руководства. Обвиняемых обязали уплатить штраф в размере 170 гривен каждый.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Читайте также:

Сотрудники Самборского ТЦК незаконно копировали информацию с ограниченным доступом

Отмечается, что в начале 2024 года работники ТЦК и СП в Самборе незаконно копировали информацию с ограниченным доступом. В то же время разрешения руководства на это у них не было.

Незаконные действия должностных лиц обнаружили работники СБУ и составили по ним протоколы об административном правонарушении. Они, в свою очередь, подписали документы и письменно признали свою вину.

Суд обязал обвиняемых уплатить мелкий штраф в размере по 170 гривен с каждого из конфискации незаконно изготовленных копий баз данных. Кроме того, фигуранты должны оплатить по 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Запорожье увеличили количество групп из работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые ходят по квартирам, чтобы вручить повестки военнообязанным. При этом во избежание конфликтных ситуаций с военными по квартирам ходят и представители городского совета.

Также в Одессе разразился конфликт с ТЦК, которые остановили одну из городских маршруток и попросили выйти всех мужчин призывного возраста для проверки документов. Часть одесситов поддержали военных, одна значительная часть встала на сторону молодых людей.