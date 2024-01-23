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На Львівщині суд дав мізерні штрафи працівникам ТЦК за копіювання закритих даних

23 січня 2024 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині суд дав мізерні штрафи працівникам ТЦК за копіювання закритих даних
Працівник ТЦК з телефоном. Фото ілюстративне: depositphotos.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині суд визнав винними трьох працівників Самбірського ТЦК та СП у незаконному копіюванні інформації із закритих баз даних, при цьому не маючи на це дозволу керівництва. Обвинувачених зобов'язали сплатити штраф у розмірі 170 гривень кожен. 

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Працівники Самбірського ТЦК незаконно копіювали інформацію з обмеженим доступом

Зазначається, що на початку 2024 року працівники ТЦК та СП у Самборі незаконно копіювали інформацію з обмеженим доступом. Водночас, дозволу керівництва на це вони не мали. 

Незаконні дії посадовців виявили працівники СБУ та склали щодо них протоколи про адміністративне правопорушення. Вони, своєю, чергою підписали документи та письмово визнали свою провину. 

Суд зобов'язав обвинувачених сплатити дрібний штраф у розмірі по 170 гривень з кожного з конфіскацією незаконно виготовлених копій баз даних. Окрім цього, фігуранти мають сплатити по 605 гривень судового збору. 

Нагадаємо, в Запоріжжі збільшили кількість груп з працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які ходять по квартирах, щоб вручити повістки військовозобов'язаним. При цьому задля уникнення конфліктних ситуацій з військовими по квартирах ходять і представники міської ради.

Також в Одесі спалахнув конфлікт з ТЦК, які зупинили одну з міських маршруток та попросили вийти усіх чоловіків призовного віку для перевірки документів. Частина одеситів підтримали військових, одна значна частина стала на бік молодиків.

суд
правосуддя
Львів
Львівська область
військкомат
військові
Кримінал
ТЦК та СП

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