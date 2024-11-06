На Курщине украинские военные взяли в плен оккупанта, который видел казнь бойцов ВСУ

На Курщине в плен попал оккупант, видевший казнь бойцов ВСУ
В Курской области украинские военные взяли в плен российского оккупанта. Он был свидетелем убийств военнопленных.
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram в среду, 6 ноября.
Оккупант, видевший убийство пленных бойцов ВСУ
Пленный является военным 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Россиянин рассказал, что в октябре 2022 года, находясь в колонии, согласился подписать контракт с ЧВК "Вагнер". Сначала он участвовал в штурме позиций Сил обороны в Соледаре и Бахмуте Донецкой области, а в июне 2023 года присоединился к "походу" на Москву, организованному Евгением Пригожиным.
В июне 2024 года оккупант подписал новый контракт и поступил на службу в 155-ю бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда захватчиков перебросили в Курскую область, он непосредственно участвовал в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.
В конце сентября, в районе поселка Глушково, он стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. Приказ о казни отдал командир подразделения. Захватчик также назвал имя командира и бойцов, которые непосредственно выполнили это преступление.
"По сообщениям разведки, в настоящее время 155 отдельная бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ понесла на Курщине очень существенные потери, из-за чего личный состав части часто оставляет боевые позиции и отказывается от выполнения приказов", — говорится в сообщении.
Напомним, захватчики расстреляли шесть пленных украинских военных на Покровском направлении, используя автоматическое оружие.
Ранее оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных вблизи населенного пункта Селидово.
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