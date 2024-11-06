На Курщине украинские военные взяли в плен оккупанта, который видел казнь бойцов ВСУ

Оккупант, попавший в плен в Курской области. Фото: t.me/ua_dshv

В Курской области украинские военные взяли в плен российского оккупанта. Он был свидетелем убийств военнопленных.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в Telegram в среду, 6 ноября.

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Пленный является военным 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Оккупант, которого взяли в плен в Курской области. Фото: t.me/ua_dshv

Россиянин рассказал, что в октябре 2022 года, находясь в колонии, согласился подписать контракт с ЧВК "Вагнер". Сначала он участвовал в штурме позиций Сил обороны в Соледаре и Бахмуте Донецкой области, а в июне 2023 года присоединился к "походу" на Москву, организованному Евгением Пригожиным.

В июне 2024 года оккупант подписал новый контракт и поступил на службу в 155-ю бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда захватчиков перебросили в Курскую область, он непосредственно участвовал в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

В конце сентября, в районе поселка Глушково, он стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. Приказ о казни отдал командир подразделения. Захватчик также назвал имя командира и бойцов, которые непосредственно выполнили это преступление.

"По сообщениям разведки, в настоящее время 155 отдельная бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ понесла на Курщине очень существенные потери, из-за чего личный состав части часто оставляет боевые позиции и отказывается от выполнения приказов", — говорится в сообщении.

Пост ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Пост ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, захватчики расстреляли шесть пленных украинских военных на Покровском направлении, используя автоматическое оружие.

Ранее оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных вблизи населенного пункта Селидово.