Взрывы в Хмельницкой области утром 28 июля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Alina Smutko

Взрывы в Хмельницкой области снова прогремели утром, 28 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 28 июля

Взрывы прогремели в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Пост о взрывах в Хмельницкой области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о тревоге по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Объявлена ракетная опасность.

Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили ракеты типа "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 28 июля 09:06. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Староконстантинове уже раздавались сегодня утром. Оккупанты запускали ракеты "Кинжал".

А в ночь на 28 июля армия России осуществила массированную атаку на Украину. В частности, в Киеве повреждена многоэтажка.