Взрывы в Хмельницкой области утром 28 июля — что известно

В Хмельницкой области снова прогремели сильные взрывы
Взрывы в Хмельницкой области снова прогремели утром, 28 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 28 июля
Взрывы прогремели в Староконстантинове в Хмельницкой области.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о тревоге по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Объявлена ракетная опасность.
Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили ракеты типа "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, взрывы в Староконстантинове уже раздавались сегодня утром. Оккупанты запускали ракеты "Кинжал".
А в ночь на 28 июля армия России осуществила массированную атаку на Украину. В частности, в Киеве повреждена многоэтажка.
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