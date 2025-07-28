Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Хмельницкой области снова прогремели сильные взрывы

В Хмельницкой области снова прогремели сильные взрывы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:02
Взрывы в Хмельницкой области утром 28 июля — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Alina Smutko

Взрывы в Хмельницкой области снова прогремели утром, 28 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области 28 июля

Взрывы прогремели в Староконстантинове в Хмельницкой области.

null
Пост о взрывах в Хмельницкой области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о тревоге по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Объявлена ракетная опасность.

Впоследствии стало известно, что оккупанты запустили ракеты типа "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 28 липня
Карта воздушных тревог по состоянию на 28 июля 09:06. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Староконстантинове уже раздавались сегодня утром. Оккупанты запускали ракеты "Кинжал".

А в ночь на 28 июля армия России осуществила массированную атаку на Украину. В частности, в Киеве повреждена многоэтажка.

война обстрелы Хмельницкая область оккупанты воздушная тревога ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации