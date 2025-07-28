Вибухи на Хмельниччині зранку 28 липня — що відомо

На Хмельниччині знову пролунали сильні вибухи
Вибухи у Хмельницькій області знову пролунали зранку, 28 липня. Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на Хмельниччині 28 липня
Вибухи пролунали в Старокостянтинові у Хмельницькій області.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про тривогу по всій території України через зліт МіГ-31К. Оголошено ракетну небезпеку.
Згодом стало відомо, що окупанти запустили ракети типу "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Старокостянтинові вже лунали сьогодні зранку. Окупанти запускали ракети "Кинджал".
А у ніч проти 28 липня армія Росії здійснила масовану атаку на Україну. Зокрема, у Києві пошкоджено багатоповерхівку.
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