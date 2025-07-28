Вибухи на Хмельниччині зранку 28 липня — що відомо

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Вибухи у Хмельницькій області знову пролунали зранку, 28 липня. Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на Хмельниччині 28 липня

Вибухи пролунали в Старокостянтинові у Хмельницькій області.

Допис про вибухи на Хмельниччині. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про тривогу по всій території України через зліт МіГ-31К. Оголошено ракетну небезпеку.

Згодом стало відомо, що окупанти запустили ракети типу "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 28 липня 09:06. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Старокостянтинові вже лунали сьогодні зранку. Окупанти запускали ракети "Кинджал".

А у ніч проти 28 липня армія Росії здійснила масовану атаку на Україну. Зокрема, у Києві пошкоджено багатоповерхівку.