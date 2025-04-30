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В Хмельницкой области прогремели взрывы

30 апреля 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля — что случилось
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 30 апреля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля

Обновлено 09:36. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА с севера на Староконстантинов.

Атака дронів на Хмельницьку область 30 квітня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Местные паблики сообщают, что сегодня утром около 09:20 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Сейчас в регионе и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Повітряна тривога в Хмельницькій області 30 квітня
Карта воздушных тревог в Украине 30 апреля. Фото: alarmukraine

Около 08:51 в Воздушных силах предупреждали об угрозе удара БпЛА по Украине.

Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня
Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы сообщали о движении ударных дронов на Староконстантинов и Шепетовку, что в Хмельницкой области.

Атака дронів на Україні 30 квітня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас местные власти ничего не сообщали и не комментировали информацию о взрывах в Хмельницкой области.

Напомним, ночью 30 апреля оккупанты ударили дронами по Днепру. В результате этого в городе есть погибший и раненый.

Кроме того, вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков дронами. Пострадали более 30 человек.

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