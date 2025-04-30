Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля — что случилось

В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 30 апреля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля
Обновлено 09:36. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА с севера на Староконстантинов.
Местные паблики сообщают, что сегодня утром около 09:20 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Сейчас в регионе и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Около 08:51 в Воздушных силах предупреждали об угрозе удара БпЛА по Украине.
В то же время мониторинговые каналы сообщали о движении ударных дронов на Староконстантинов и Шепетовку, что в Хмельницкой области.
Сейчас местные власти ничего не сообщали и не комментировали информацию о взрывах в Хмельницкой области.
Напомним, ночью 30 апреля оккупанты ударили дронами по Днепру. В результате этого в городе есть погибший и раненый.
Кроме того, вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков дронами. Пострадали более 30 человек.
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