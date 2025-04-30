Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля — что случилось

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Нацполиция

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 30 апреля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля

Обновлено 09:36. Воздушные силы предупредили о движении БпЛА с севера на Староконстантинов.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Местные паблики сообщают, что сегодня утром около 09:20 в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Сейчас в регионе и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине 30 апреля. Фото: alarmukraine

Около 08:51 в Воздушных силах предупреждали об угрозе удара БпЛА по Украине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы сообщали о движении ударных дронов на Староконстантинов и Шепетовку, что в Хмельницкой области.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас местные власти ничего не сообщали и не комментировали информацию о взрывах в Хмельницкой области.

Напомним, ночью 30 апреля оккупанты ударили дронами по Днепру. В результате этого в городе есть погибший и раненый.

Кроме того, вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков дронами. Пострадали более 30 человек.