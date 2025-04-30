Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня — що трапилось

На Хмельниччині пролунали вибухи
Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 30 квітня. Зараз в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.
Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня
Оновлено 09:36. Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі на Старокостянтинів.
Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні зранку близько 09:20 на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Зараз в регіоні та ще кількох областях оголошена повітряна тривога.
Близько 08:51 у Повітряних силах попереджали про загрозу удару БпЛА по Україні.
Водночас моніторингові канали повідомляли про рух ударних дронів на Старокостянтинів та Шепетівку, що на Хмельниччині.
Наразі місцева влада нічого не повідомляла та не коментували інформацію про вибухи в Хмельницькій області.
Нагадаємо, вночі 30 квітня окупанти вдарили дронами по Дніпрі. Внаслідок цього в місті є загиблий та поранений.
Крім того, ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків дронами. Постраждали понад 30 людей.
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