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На Хмельниччині пролунали вибухи

30 квітня 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня — що трапилось
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 30 квітня. Зараз в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

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Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня

Оновлено 09:36. Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі на Старокостянтинів.

Атака дронів на Хмельницьку область 30 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні зранку близько 09:20 на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Зараз в регіоні та ще кількох областях оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Хмельницькій області 30 квітня
Мапа повітряних тривог в Україні 30 квітня. Фото: alarmukraine

Близько 08:51 у Повітряних силах попереджали про загрозу удару БпЛА по Україні. 

Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

Водночас моніторингові канали повідомляли про рух ударних дронів на Старокостянтинів та Шепетівку, що на Хмельниччині.

Атака дронів на Україні 30 квітня
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі місцева влада нічого не повідомляла та не коментували інформацію про вибухи в Хмельницькій області.

Нагадаємо, вночі 30 квітня окупанти вдарили дронами по Дніпрі. Внаслідок цього в місті є загиблий та поранений. 

Крім того, ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків дронами. Постраждали понад 30 людей.

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