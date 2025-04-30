Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня — що трапилось

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Нацполіція

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 30 квітня. Зараз в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

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Вибухи у Хмельницькій області 30 квітня

Оновлено 09:36. Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі на Старокостянтинів.

Скриншот допису Повітряних сил

Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні зранку близько 09:20 на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Зараз в регіоні та ще кількох областях оголошена повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні 30 квітня. Фото: alarmukraine

Близько 08:51 у Повітряних силах попереджали про загрозу удару БпЛА по Україні.

Скриншот допису Повітряних сил

Водночас моніторингові канали повідомляли про рух ударних дронів на Старокостянтинів та Шепетівку, що на Хмельниччині.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі місцева влада нічого не повідомляла та не коментували інформацію про вибухи в Хмельницькій області.

Нагадаємо, вночі 30 квітня окупанти вдарили дронами по Дніпрі. Внаслідок цього в місті є загиблий та поранений.

Крім того, ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Харків дронами. Постраждали понад 30 людей.