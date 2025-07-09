Атака РФ на Херсонщину - погиб годовалый мальчик

Врачи на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате вражеского обстрела погиб годовалый мальчик.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 9 июля, в Telegram.

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По данным главы ОВА, в селе Правдино Белозерской громады россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома.

К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте.

Кроме того, бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

"Российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь на Херсонщине. Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша", — написал Прокудин.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что во вторник, 1 июля, российские войска обстреляли одно из медицинских учреждений в Херсоне.

А в начале июня российские войска ударили несколько раз по зданию Херсонской ОВА.