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Головна Армія На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика на очах у бабусі

На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика на очах у бабусі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:25
Атака РФ на Херсонщину — загинув однорічний хлопчик
Лікарі на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув однорічний хлопчик.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 9 липня, в Telegram.

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За даними голови ОВА, у селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.

На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Крім того, бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

"Російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка", — написав Прокудін.

Атака на Херсонщину
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що 1 липня російські війська обстріляли один із медичних закладів у Херсоні.

А на початку червня російські війська вдарили кілька разів по будівлі Херсонської ОВА.

росіяни обстріли Херсонська область війна в Україні загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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