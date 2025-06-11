Россия сбрасывает мины с дронов возле остановок и дорог, гражданские массово под угрозой, - ОВА

Под Херсоном РФ сбрасывает мины с БпЛА у дорог и остановок, — ОВА
Оккупационные войска России продолжают дистанционно минировать территорию Херсонской области. В частности, вблизи остановок общественного транспорта, дорог и населенных пунктов.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 июня.
Опасность для гражданских
По словам Соболевского, даже после проверки саперами сельскохозяйственные угодья и населенные пункты остаются смертельно опасными из-за постоянного дистанционного минирования. Он отметил, что россияне с дронов сбрасывают мины-лепестки у остановок и дорог.
"Часто бывают случаи, когда есть мины, а рядом дроны, которые просто ждут, когда транспортное средство наедет на противопехотную мину. Оно остановится, и после этого происходит атака с помощью FPV-дрона по этому автомобилю", — сказал заместитель председателя ОВА.
Напомним, 11 июня Россия атаковала Украину, применив 85 ударных беспилотников типа "Шахед", дроны-имитаторы и баллистическую ракету.
Также мы писали, что российские беспилотники атаковали Одесскую область ночью 11 июня.
Читайте Новини.LIVE!