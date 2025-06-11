Россия сбрасывает мины с дронов возле остановок и дорог, гражданские массово под угрозой, - ОВА

Дрон со взрывчаткой. Иллюстративное фото: росСМИ

Оккупационные войска России продолжают дистанционно минировать территорию Херсонской области. В частности, вблизи остановок общественного транспорта, дорог и населенных пунктов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 июня.

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По словам Соболевского, даже после проверки саперами сельскохозяйственные угодья и населенные пункты остаются смертельно опасными из-за постоянного дистанционного минирования. Он отметил, что россияне с дронов сбрасывают мины-лепестки у остановок и дорог.

"Часто бывают случаи, когда есть мины, а рядом дроны, которые просто ждут, когда транспортное средство наедет на противопехотную мину. Оно остановится, и после этого происходит атака с помощью FPV-дрона по этому автомобилю", — сказал заместитель председателя ОВА.

Напомним, 11 июня Россия атаковала Украину, применив 85 ударных беспилотников типа "Шахед", дроны-имитаторы и баллистическую ракету.

Также мы писали, что российские беспилотники атаковали Одесскую область ночью 11 июня.