Росія скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, цивільні масово під загрозою, — ОВА

На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА
Окупаційні війська Росії продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Зокрема, поблизу зупинок громадського транспорту, доріг і населених пунктів.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 червня.
Небезпека для цивільних
За словами Соболевського, навіть після перевірки саперами сільськогосподарські угіддя та населені пункти залишаються смертельно небезпечними через постійне дистанційне мінування. Він зазначив, що росіяни з дронів скидають міни-пелюстки біля зупинок і доріг.
"Часто трапляються випадки, коли є міни, а поруч дрони, які просто чекають, коли транспортний засіб наїде на протипіхотну міну. Він зупиниться, і після цього відбувається атака за допомогою FPV-дрона по цьому автомобілю", — сказав заступник голови ОВА.
Нагадаємо, 11 червня Росія атакувала Україну, застосувавши 85 ударних безпілотників типу "Шахед", дрони-імітатори та балістичну ракету.
Також ми писали, що російські безпілотники атакували Одеську область вночі 11 червня.
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