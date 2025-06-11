Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 13:45
Росія скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, цивільні масово під загрозою, — ОВА
Дрон з вибухівкою. Ілюстративне фото: росЗМІ

Окупаційні війська Росії продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Зокрема, поблизу зупинок громадського транспорту, доріг і населених пунктів.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 червня.

Реклама
Читайте також:

Небезпека для цивільних

За словами Соболевського, навіть після перевірки саперами сільськогосподарські угіддя та населені пункти залишаються смертельно небезпечними через постійне дистанційне мінування. Він зазначив, що росіяни з дронів скидають міни-пелюстки біля зупинок і доріг. 

"Часто трапляються випадки, коли є міни, а поруч дрони, які просто чекають, коли транспортний засіб наїде на протипіхотну міну. Він зупиниться, і після цього відбувається атака за допомогою FPV-дрона по цьому автомобілю", — сказав заступник голови ОВА.

Нагадаємо, 11 червня Росія атакувала Україну, застосувавши 85 ударних безпілотників типу "Шахед", дрони-імітатори та балістичну ракету.

Також ми писали, що російські безпілотники атакували Одеську область вночі 11 червня.

Херсон обстріли дрони війна в Україні безпілотник БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації