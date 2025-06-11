Росія скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, цивільні масово під загрозою, — ОВА

Дрон з вибухівкою. Ілюстративне фото: росЗМІ

Окупаційні війська Росії продовжують дистанційно мінувати територію Херсонської області. Зокрема, поблизу зупинок громадського транспорту, доріг і населених пунктів.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 червня.

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За словами Соболевського, навіть після перевірки саперами сільськогосподарські угіддя та населені пункти залишаються смертельно небезпечними через постійне дистанційне мінування. Він зазначив, що росіяни з дронів скидають міни-пелюстки біля зупинок і доріг.

"Часто трапляються випадки, коли є міни, а поруч дрони, які просто чекають, коли транспортний засіб наїде на протипіхотну міну. Він зупиниться, і після цього відбувається атака за допомогою FPV-дрона по цьому автомобілю", — сказав заступник голови ОВА.

Нагадаємо, 11 червня Росія атакувала Україну, застосувавши 85 ударних безпілотників типу "Шахед", дрони-імітатори та балістичну ракету.

Також ми писали, що російські безпілотники атакували Одеську область вночі 11 червня.