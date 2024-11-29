Взрывы в Херсонской области 29 ноября — есть угроза ракетных ударов

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсонской области раздались утром 29 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы.

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Взрывы в Херсонской области 29 ноября

Сегодня в Херсоне и области более пяти раз были слышны взрывы. Последний раздался в 11:10.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Комментируя взрыв в городе глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что сегодня утром под удар российского дрона в Днепровском районе попала жительница Херсона. В результате взрыва она получила смертельные ранения и погибла на месте.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Незадолго в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеских обстрелов погибла медсестра одного из медицинских учреждений. Она находилась в автомобиле и умерла на месте от полученных травм.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, ночью 29 ноября россияне атаковали Украину 132 ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Взрывы, в частности, звучали в Киеве. В ГСЧС показали фото последствий ночной атаки РФ на столицу. В одном из районов зафиксировано падение БпЛА.