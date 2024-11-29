Вибухи у Херсонській області 29 листопада — є загроза ракетних ударів

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Херсонській області пролунали зранку 29 листопада. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили.

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Вибухи у Херсонській області 29 листопада

Сьогодні у Херсоні та області понад п'ять разів було чутно вибухи. Останній пролунав о 11:10.

Скриншот допису моніторингового каналу

Коментуючи вибуху в місті очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що сьогодні вранці під удар російського дрона у Дніпровському районі потрапила жителька Херсона. Внаслідок вибуху вона дістала смертельні поранення та загинула на місці.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Незадовго у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів загинула медсестра одного із медичних закладів. Вона перебувала в автівці та померла на місці від отриманих травм.

Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вночі 29 листопада росіяни атакували Україну 132 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Вибухи, зокрема, лунали у Києві. У ДСНС показали фото наслідків нічної атаки РФ на столицю. В одному із районів зафіксовано падіння БпЛА.