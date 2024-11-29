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Нічна атака дронів — скільки безпілотників збила ППО

29 листопада 2024 09:33
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 29 листопада — скільки дронів збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 29 листопада атакували Україну 132 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 132 ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу з напрямків — Орел, Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. 

Зазначається, що до відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", — йдеться у повідомленні. 

обстріли України 29 листопада
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Крім того, 41 БпЛА локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а ще один — повернувся в Росію. 

"Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, вночі 29 листопада у Києві двічі було чути звуки вибухів. У місті через атаку дронів лунала тривога. Також вибухи лунали у Київській області. Сили ППО збивали ворожі цілі.

Незадовго у ДСНС показали фото наслідків нічної атаки РФ на Київ. В одному із районів зафіксовано падіння БпЛА, пошкоджено будівлю, є постраждалий.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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