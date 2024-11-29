Обстрелы Украины 29 ноября — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска ночью 29 ноября атаковали Украину 132 ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Атака на Украину 29 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 132 ударными беспилотниками и дронами неустановленного типа по направлениям — Орел, Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Отмечается, что к отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Кроме того, 41 БПЛА локационно потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, а еще один вернулся в Россию.

"В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 29 ноября в Киеве дважды были слышны звуки взрывов. В городе из-за атаки дронов звучала тревога. Также взрывы раздавались в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские цели.

Незадолго в ГСЧС показали фото последствий ночной атаки РФ на Киев. В одном из районов зафиксировано падение БпЛА, повреждено здание, пострадавший.