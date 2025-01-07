Доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан погиб на фронте в Украине

Доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан. Фото: ВВС

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 26-летний доброволец Джордан Маклахлан из Шотландии. Он был боевым медиком.

Об этом сообщила его семья, пишет ВВС.

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Семья погибшего рассказала, что Джордан Маклахлан погиб 5 января во время выполнения боевого задания. Как известно, в начале полномасштабной войны он вызвался помочь Украине и добровольцем пошел на фронт.

"Джордан всегда верил, что он меняет ситуацию, и мы все так гордимся тем, что он помогает другим", — говорила его семья.

Также родственники Джордана Маклахлана добавили, что ждут дополнительную информацию от Министерства иностранных дел, поскольку сейчас ее очень мало. По словам близких, парень был очень жизнерадостным и его будет не хватать всем, кто его знал.

В то же время представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявил, что ведомство поддерживает семью британца, погибшего в Украине, и находится на связи с местными властями.

Напомним, недавно на фронте погиб музыкальный редактор кулинарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. У защитника осталась жена и две дочери.

Также мы писали, что из-за обстрелов Чернигова 3 января погиб известный доцент-филолог Алексей Галенка.