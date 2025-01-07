Доброволець із Шотландії Джордан Маклахлан загинув на фронті в Україні

Доброволець із Шотландії Джордан Маклахлан. Фото: ВВС

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 26-річний доброволець Джордан Маклахлан із Шотландії. Він був бойовим медиком.

Про це повідомила його сім’я, пише ВВС.

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Родина загиблого розповіла, що Джордан Маклахлан загинув 5 січня під час виконання бойового завдання. Як відомо, на початку повномасштабної війни він зголосився допомогти Україні та добровольцем пішов на фронт.

"Джордан завжди вірив, що він змінює ситуацію, і ми всі так пишаємося тим, що він допомагає іншим", — казала його сім'я.

Також родичі Джордана Маклахлана додали, що чекають додаткову інформацію від Міністерства закордонних справ, оскільки наразі її дуже мало. За словами близьких, хлопець був дуже життєрадісним і його не вистачатиме усім, хто його знав. Сім’я також попросила про конфіденційність у цей важкий час.

Водночас представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії заявив, що відомство підтримує родину британця, який загинув в Україні, і перебуває на зв'язку з місцевою владою.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув музичний редактор кулінарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. У захисника залишилась дружина та дві доньки.

Також ми писали, що через обстріл Чернігова 3 січня загинув відомий доцент-філолог Олексій Гальонка.