Обстрелы Донецкой области — под ударом РФ оказались 19 населенных пунктов

Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 2 мая, в результате интенсивных вражеских обстрелов Донецкой области погибли четыре мирных жителя, еще восемь получили ранения. Под ударом оказались 19 населенных пунктов области, среди которых Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск и ряд других сел.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Донецкой области

По данным полиции, российские войска применили широкий спектр вооружения - управляемые авиабомбы, артиллерию, дроны-камикадзе и реактивные системы залпового огня.

Наибольшие потери понесло село Новохатское Комарской громады: из-за авиабомбы "УМПБ Д-30СН" погибли три человека, еще один — ранен. Разрушены семь частных домов.

Последствия обстрела. Фото: Нацполиция

В Клиновом Константиновской громады из-за удара авиабомбой "КАБ-250" погиб один человек, уничтожен частный дом.

В самой Константиновке враг применил сразу несколько видов оружия — ранены два человека, повреждены жилые дома, магазины, аптека, кафе, учебное заведение, админздание и объекты критической инфраструктуры.

Пожар уничтожил дом. Фото: Нацполиция

Двое пострадавших в Покровске — из-за обстрела было повреждено гражданское авто. Еще двое раненых в селе Гришино.

В Мирнограде разрушено культовое сооружение, а в Золотом Колодце повреждены пять домов.

Прилет по дому. Фото: Нацполиция

Обстрелы затронули также Лиман, Краматорск, Алексеево-Дружковку, Ильиновскую громаду, Шандриголово, Яблоновку и другие населенные пункты. Во многих из них повреждены или разрушены десятки зданий — как частные дома, так и объекты социальной инфраструктуры.

Поврежденный дом. Фото: Нацполиция

Уже после полуночи 3 мая россияне обстреляли еще восемь населенных пунктов, в частности Белозерское, Андреевку, Святогоровку и другие. В селе Райское есть раненый, повреждены как жилые дома, так и образовательные учреждения, амбулатория и фермерское хозяйство.

"Полиция и СБУ открыли уголовные производства по факту военных преступлений", — отметили правоохранители.

В результате обстрела поврежден дом. Фото: Нацполиция

Напомним, в результате массированного удара российских БпЛА по Харькову 2 мая количество пострадавших возросло до 51 человека.

Также мы писали, что в ночь на 3 мая Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины с применением 183 ударных БпЛА, а также двух баллистических ракет "Искандер-М".