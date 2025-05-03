Обстрелы Донецкой области — под ударом РФ оказались 19 населенных пунктов

В Донецкой области есть погибшие из-за ударов РФ — фото
За прошедшие сутки, 2 мая, в результате интенсивных вражеских обстрелов Донецкой области погибли четыре мирных жителя, еще восемь получили ранения. Под ударом оказались 19 населенных пунктов области, среди которых Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск и ряд других сел.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Обстрелы Донецкой области
По данным полиции, российские войска применили широкий спектр вооружения - управляемые авиабомбы, артиллерию, дроны-камикадзе и реактивные системы залпового огня.
Наибольшие потери понесло село Новохатское Комарской громады: из-за авиабомбы "УМПБ Д-30СН" погибли три человека, еще один — ранен. Разрушены семь частных домов.
В Клиновом Константиновской громады из-за удара авиабомбой "КАБ-250" погиб один человек, уничтожен частный дом.
В самой Константиновке враг применил сразу несколько видов оружия — ранены два человека, повреждены жилые дома, магазины, аптека, кафе, учебное заведение, админздание и объекты критической инфраструктуры.
Двое пострадавших в Покровске — из-за обстрела было повреждено гражданское авто. Еще двое раненых в селе Гришино.
В Мирнограде разрушено культовое сооружение, а в Золотом Колодце повреждены пять домов.
Обстрелы затронули также Лиман, Краматорск, Алексеево-Дружковку, Ильиновскую громаду, Шандриголово, Яблоновку и другие населенные пункты. Во многих из них повреждены или разрушены десятки зданий — как частные дома, так и объекты социальной инфраструктуры.
Уже после полуночи 3 мая россияне обстреляли еще восемь населенных пунктов, в частности Белозерское, Андреевку, Святогоровку и другие. В селе Райское есть раненый, повреждены как жилые дома, так и образовательные учреждения, амбулатория и фермерское хозяйство.
"Полиция и СБУ открыли уголовные производства по факту военных преступлений", — отметили правоохранители.
Напомним, в результате массированного удара российских БпЛА по Харькову 2 мая количество пострадавших возросло до 51 человека.
Также мы писали, что в ночь на 3 мая Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины с применением 183 ударных БпЛА, а также двух баллистических ракет "Искандер-М".
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