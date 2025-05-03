Обстріли Донецької області — під ударом РФ опинилися 19 населених пунктів

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Минулої доби, 2 травня, унаслідок інтенсивних ворожих обстрілів Донецької області загинули чотири мирні жителі, ще вісім отримали поранення. Під ударом опинилися 19 населених пунктів області, серед яких Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ та низка інших сіл.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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За даними поліції, російські війська застосували широкий спектр озброєння — керовані авіабомби, артилерію, дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню.

Найбільших втрат зазнало село Новохатське Комарської громади: через авіабомбу "УМПБ Д-30СН" загинули троє людей, ще одна — поранена. Зруйновано сім приватних будинків.

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

У Клиновому Костянтинівської громади чере удар авіабомбою "КАБ-250" загинула одна людина, знищено приватний будинок.

У самій Костянтинівці ворог застосував одразу кілька видів зброї — поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки, магазини, аптеку, кафе, навчальний заклад, адмінбудівлю та об’єкти критичної інфраструктури.

Пожежа знищила будинок. Фото: Нацполіція

Двоє постраждалих у Покровську — через обстріл було пошкоджено цивільне авто. Ще двоє поранених у селі Гришине.

У Мирнограді зруйновано культову споруду, а в Золотому Колодязі пошкоджено п’ять будинків.

Приліт по будинку. Фото: Нацполіція

Обстріли зачепили також Лиман, Краматорськ, Олексієво-Дружківку, Іллінівську громаду, Шандриголове, Яблунівку та інші населені пункти. У багатьох із них пошкоджені або зруйновані десятки будівель — як приватні оселі, так і об’єкти соціальної інфраструктури.

Пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція

Вже після опівночі 3 травня росіяни обстріляли ще вісім населених пунктів, зокрема Білозерське, Андріївку, Святогорівку та інші. У селі Райське є поранений, пошкоджено як житлові будинки, так і освітні заклади, амбулаторія та фермерське господарство.

"Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів", — зазначили правоохоронці.

Унаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову 2 травня кількість постраждалих зросла до 51 особи.

Також ми писали, що у ніч проти 3 травня Росія здійснила масштабну атаку по території України із застосуванням 183 ударних БпЛА, а також двох балістичних ракет "Іскандер-М".