Обстріл України 3 травня — ППО 77 ударних дронів типу Shahed

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти суботи, 3 травня, Росія здійснила масштабну атаку по території України із застосуванням 183 ударних БпЛА, а також двох балістичних ракет "Іскандер-М", випущених із Ростовської області та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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За даними військових, росіяни запускали дрони з районів Брянська, Курська, Орла та Міллерового. Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на ранок вдалося знищити 77 ударних дронів типу Shahed та інших моделей у східних, північних, південних і центральних регіонах країни. Ще 73 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені — вони не досягли цілей і не завдали шкоди.

У результаті обстрілу постраждали Харківська, Сумська, Донецька та Миколаївська області.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок атаки російських БпЛА по Харкову кількість постраждалих зросла до 51 особи. У місті лунали потужні вибухи.