Обстрел Украины 3 мая - ПВО 77 ударных дронов типа Shahed

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на субботу, 3 мая, Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины с применением 183 ударных БпЛА, а также двух баллистических ракет "Искандер-М", выпущенных из Ростовской области и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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По данным военных, россияне запускали дроны из районов Брянска, Курска, Орла и Миллерово. Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на утро удалось уничтожить 77 ударных дронов типа Shahed и других моделей в восточных, северных, южных и центральных регионах страны. Еще 73 беспилотника-имитатора были локально потеряны — они не достигли целей и не нанесли ущерб.

В результате обстрелов пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате атаки российских БпЛА по Харькову количество пострадавших возросло до 51 человека. В городе раздавались мощные взрывы.