Главная Армия В Донецкой области ГУР уничтожило укрытие врага — кадры с дронов

В Донецкой области ГУР уничтожило укрытие врага — кадры с дронов

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:20
Бойцы "Братства" разрушили укрытие врага в Донецкой области - видео
Уничтожение оккупантов. Фото: кадр из видео

Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы российских сил прорваться в направлении Днепропетровской области. Украинские военные уничтожили вражеские укрытия и ликвидировали оккупантов.

Об этом сообщила ГУР МО Украины в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Читайте также:

ГУР уничтожило позиции врага в Донецкой области

По данным ГУР, небольшие группы россиян пытались пройти за линию соприкосновения и закрепиться в зданиях для накопления сил. Украинские разведчики обнаружили эти перемещения и нанесли точные удары по укрытиям оккупантов. На обнародованном видео видно взрывы, которые уничтожили подготовленные вражеские позиции.

"Оккупанты, которые выжили после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками 'Братства'",— говорится в сообщении ГУР.

Бойцы подразделения продолжают работать на передовой, чтобы не допустить продвижения врага в глубь украинских территорий. Спецназовцы отмечают, что операции по выявлению и уничтожению позиций оккупантов происходят регулярно. Вооруженная борьба на этом направлении продолжается.

Напомним, что в ГУР прогнозируют возможное завершение полномасштабной войны в Украине до конца 2025 года.

Ранее мы также информировали, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В ГУР отмечают, что противник сознательно выбирает такие цели для своих атак.

Донецкая область Днепропетровская область дроны БпЛА ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
