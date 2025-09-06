Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Донеччині ГУР знищило укриття ворога — кадри з дронів

На Донеччині ГУР знищило укриття ворога — кадри з дронів

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 15:20
Бійці “Братства” зруйнували укриття ворога на Донеччині — відео
Знищення окупантів. Фото: кадр із відео

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани російських сил прорватися в напрямку Дніпропетровської області. Українські військові знищили ворожі укриття та ліквідували окупантів.

Про це повідомила ГУР МО України в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

Реклама
Читайте також:

ГУР знищило позиції ворога на Донеччині

За даними ГУР, невеликі групи росіян намагалися пройти за лінію зіткнення та закріпитися у будівлях для накопичення сил. Українські розвідники виявили ці переміщення та завдали точних ударів по укриттях окупантів. На оприлюдненому відео видно вибухи, які знищили підготовлені ворожі позиції.

"Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками ‘Братства’", — йдеться у повідомленні ГУР.

Бійці підрозділу продовжують працювати на передовій, щоб не допустити просування ворога в глиб українських територій. Спецпризначенці наголошують, що операції з виявлення і знищення позицій окупантів відбуваються регулярно. Збройна боротьба на цьому напрямку триває.

Нагадаємо, що у ГУР прогнозують можливе завершення повномасштабної війни в Україні до кінця 2025 року

Раніше ми також інформували, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. У ГУР зазначають, що противник свідомо обирає такі цілі для своїх атак.

Донецька область Дніпропетровська область дрони БпЛА ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації