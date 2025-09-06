Бійці “Братства” зруйнували укриття ворога на Донеччині — відео

Знищення окупантів. Фото: кадр із відео

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани російських сил прорватися в напрямку Дніпропетровської області. Українські військові знищили ворожі укриття та ліквідували окупантів.

Про це повідомила ГУР МО України в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

За даними ГУР, невеликі групи росіян намагалися пройти за лінію зіткнення та закріпитися у будівлях для накопичення сил. Українські розвідники виявили ці переміщення та завдали точних ударів по укриттях окупантів. На оприлюдненому відео видно вибухи, які знищили підготовлені ворожі позиції.

"Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками ‘Братства’", — йдеться у повідомленні ГУР.

Бійці підрозділу продовжують працювати на передовій, щоб не допустити просування ворога в глиб українських територій. Спецпризначенці наголошують, що операції з виявлення і знищення позицій окупантів відбуваються регулярно. Збройна боротьба на цьому напрямку триває.

Нагадаємо, що у ГУР прогнозують можливе завершення повномасштабної війни в Україні до кінця 2025 року.

Раніше ми також інформували, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. У ГУР зазначають, що противник свідомо обирає такі цілі для своїх атак.