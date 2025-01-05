В Донецкой области в результате удара БпЛА погиб российский журналист-пропагандист Александр Мартемьянов

Александр Мартемьянов. Фото: "Известия"

В субботу, 4 января, погиб российский пропагандист Александр Мартемьянов. Он был внештатным корреспондентом российского издания "Известия".

О смерти своего сотрудника сообщили "Известия".

Читайте также:

Что известно о гибели российского журналиста

По информации российских СМИ, "Известия" и "РИА Новости", Мартемьянов погиб в результате удара БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Кроме Мартемьянова, в этом транспортном средстве находились и другие журналисты — четверо из них получили ранения. Среди травмированных корреспонденты "РИА Новости" Максим Романенко и Михаил Кевхиев. Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, однако одному из них все-таки понадобилась госпитализация.

"Известия" отметили, что Александр Мартемьянов был их внештатным корреспондентом с 2014 года, имел медали "За храбрость" и знак отличия "За заслуги перед ДНР" III степени.

Напомним, в конце декабря на фронте погиб сотрудник российского телеканала "Известия" Максим Елисеев. Он добровольно присоединился к рядам российского оккупационного войска осенью 2022 года.

Также мы сообщали, что в России в результате взрыва, который произошел в населенном пункте Шуя Ивановской области 3 января, получил тяжелые ранения военный преступник — капитан Константин Нагайко. Он причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Харьковской и Сумской областях, в частности к удару по селу Гроза Купянского района.