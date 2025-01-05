На Донеччині внаслідок удару БпЛА загинув російський журналіст-пропагандист Олександр Мартем'янов

Олександр Мартем'янов. Фото: "Известия"

У суботу, 4 січня, загинув російський пропагандист Олександр Мартем'янов. Він був позаштатним кореспондентом російського видання "Известия".

Про смерть свого співробітника повідомили "Известия".

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За інформацією російських ЗМІ, "Известия" и "РИА Новости", Мартем'янов загинув унаслідок удару БпЛА по цивільному автомобілю на трасі Донецьк — Горлівка. Крім Мартем'янова, у цьому транспортному засобі перебували й інші журналісти — четверо з них зазнали поранень. Серед травмованих кореспонденти "РИА Новости" Максим Романенко та Михайло Кевхієв. Чоловіки перебувають у задовільному стані, однак одному з них все-таки знадобилася госпіталізація.

"Известия" зазначили, що Олександр Мартем'янов був їхнім позаштабним кореспондентом від 2014 року, мав медалі "За хоробрість" і відзнаку "За заслуги перед ДНР" III ступеня.

Нагадаємо, наприкінці грудня на фронті загинув співробітник російського телеканалу "Известия" Максим Єлісєєв. Він добровільно доєднався до лав російського окупаційного війська восени 2022 року.

Також ми повідомляли, що в Росії внаслідок вибуху, який стався в населеному пункті Шуя Івановської області 3 січня, зазнав важких поранень воєнний злочинець — капітан Костянтин Нагайко. Він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об'єктах у Харківській і Сумській областях, зокрема до удару по селу Гроза Куп'янського району.