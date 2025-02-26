На Днепропетровщине россияне атаковали энергетический объект ДТЭК
В Днепропетровской области российские захватчики атаковали энергетический объекты ДТЭК. Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить его работу.
Об этом сообщили в ДТЭК в среду, 26 февраля.
Атака на энергетический объект
"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу.
"Битва за свет продолжается!" — лаконично резюмировали в ДТЭК.
Напомним, из-за обстрела ночью 26 февраля в Бучанском районе Киевской области вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме. В результате этого пострадала 19-летняя девушка. Также мы сообщали, что утром россияне нанесли дроновой удар по Сумам.
Читайте Новини.LIVE!