На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК

Співробітники ДСНС гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Дніпропетровській області російські загарбники атакували енергетичний об'єкт ДТЕК. Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити його роботу.

Про це повідомили в ДТЕК у середу, 26 лютого.

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Атака на енергетичний об'єкт

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу.

"Битва за світло триває!" — лаконічно резюмували в ДТЕК.

Нагадаємо, через обстріл уночі 26 лютого в Бучанському районі Київщини спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку. Внаслідок цього постраждала 19-річна дівчина. Також ми повідомляли, що вранці росіяни завдали дронового удару по Сумах.