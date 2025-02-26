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На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК

26 лютого 2025 09:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК
Співробітники ДСНС гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Дніпропетровській області російські загарбники атакували енергетичний об'єкт ДТЕК. Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити його роботу. 

Про це повідомили в ДТЕК у середу, 26 лютого.

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"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в  обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області", — говориться у повідомленні. 

Зазначається, що енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу.

"Битва за світло триває!" — лаконічно резюмували в ДТЕК.

Нагадаємо, через обстріл уночі 26 лютого в Бучанському районі Київщини спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку. Внаслідок цього постраждала 19-річна дівчина. Також ми повідомляли, що вранці росіяни завдали дронового удару по Сумах.

Дніпропетровська область обстріли критична інфраструктура ДТЕК енергетика
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