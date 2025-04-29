Эвакуация с Днепропетровщины — в ОВА объяснили, в чем угроза

Эвакуация жителей. Фото: ГСЧС

Из нескольких сел Днепропетровской области власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это связано с постоянными обстрелами и приближением линии фронта.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 29 апреля в Telegram.

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Лысак рассказал, что в области ввели принудительную эвакуацию из прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской громады и трех — Новопавловской. Речь идет о селах Колонна-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка и других. Эвакуация будет продолжаться месяц.

Заседание по эвакуации жителей. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам главы ОВА, жителей этих населенных пунктов просили добровольно выехать несколько месяцев. Многие согласились — и в безопасное место вывезли около 400 детей. Однако там все еще остаются семьи с детьми.

"Еще 26 ребят до сих пор оставались. Их семьи до последнего надеялись, что пройдет. Некоторые из них — переселенцы, которые уже пережили потерю дома и только начали строить новую жизнь. Однако россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным", — отметил Сергей Лысак.

Он добавил, что дети должны покинуть опасные места вместе с родителями, родными или законными представителями. Для того, чтобы скоординировать процесс, в регионе собрали областную эвакуационную комиссию. Также присоединились ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, медики, военные и руководители районов.

Отмечается, что с транспортировкой будут помогать благотворители, а по расселению — люди могут выбирать: обосноваться в Днепропетровской области или в другой. Они получат все соцвыплаты.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, ночью 29 апреля оккупанты обстреляли одну из громад в Днепропетровской области. В результате этого погибла 12-летняя девочка.

Кроме того, 28 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области российский дрон убил человека и сжег дом.