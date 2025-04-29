Эвакуация с Днепропетровщины — в ОВА объяснили, в чем угроза

На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию — откуда
Из нескольких сел Днепропетровской области власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это связано с постоянными обстрелами и приближением линии фронта.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 29 апреля в Telegram.
Принудительная эвакуация из Днепропетровской области
Лысак рассказал, что в области ввели принудительную эвакуацию из прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской громады и трех — Новопавловской. Речь идет о селах Колонна-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка и других. Эвакуация будет продолжаться месяц.
По словам главы ОВА, жителей этих населенных пунктов просили добровольно выехать несколько месяцев. Многие согласились — и в безопасное место вывезли около 400 детей. Однако там все еще остаются семьи с детьми.
"Еще 26 ребят до сих пор оставались. Их семьи до последнего надеялись, что пройдет. Некоторые из них — переселенцы, которые уже пережили потерю дома и только начали строить новую жизнь. Однако россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным", — отметил Сергей Лысак.
Он добавил, что дети должны покинуть опасные места вместе с родителями, родными или законными представителями. Для того, чтобы скоординировать процесс, в регионе собрали областную эвакуационную комиссию. Также присоединились ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, медики, военные и руководители районов.
Отмечается, что с транспортировкой будут помогать благотворители, а по расселению — люди могут выбирать: обосноваться в Днепропетровской области или в другой. Они получат все соцвыплаты.
Напомним, ночью 29 апреля оккупанты обстреляли одну из громад в Днепропетровской области. В результате этого погибла 12-летняя девочка.
Кроме того, 28 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области российский дрон убил человека и сжег дом.
Читайте Новини.LIVE!