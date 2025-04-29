Евакуація з Дніпропетровщини — в ОВА пояснили, в чому загроза

Евакуація мешканців. Фото: ДСНС

З кількох сіл Дніпропетровської області влада оголосила примусову евакуацію родин із дітьми. Це пов'язано з постійними обстрілами та наближенням лінії фронту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 29 квітня у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Примусова евакуація з Дніпропетровщини

Лисак розповів, що в області запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: чотирьох сіл Межівської громади і трьох — Новопавлівської. Йдеться про села Колона-Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка та інших. Евакуація триватиме місяць.

Засідання щодо евакуації мешканців. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За словами очільника ОВА, жителів цих населених пунктів просили добровільно виїхати кілька місяців. Чимало людей погодились на це та вивезли в безпечніше місце близько 400 дітей. Однак там все ще залишаються родини з дітьми.

"Ще 26 хлопців та дівчат досі залишалися. Їхні сім’ї до останнього сподівалися, що минеться. Дехто з них — переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя. Проте росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим", — наголосив Сергій Лисак.

Він додав, що діти мають залишити небезпечні місця разом з батьками, рідними чи законними представниками. Для того, щоб скоординувати процес, в регіоні зібрали обласну евакуаційну комісію. Також долучилися ДСНС, поліція, гуманітарні організації, медики, військові та очільники районів.

Зазначається, що з транспортуванням допомагатимуть благодійники, а щодо розселення — люди можуть обирати: облаштуватися в Дніпропетровській області чи в іншій. Вони отримають всі соцвиплати.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, вночі 29 квітня окупанти обстріляли одну із громад у Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинула 12-річна дівчинка.

Крім того, 28 квітня у Синельниківському районі на Дніпропетровщині російський дрон вбив людину й спалив будинок.