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На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію — з яких сіл

29 квітня 2025 14:26
Карина Приходько - Редактор
Евакуація з Дніпропетровщини — в ОВА пояснили, в чому загроза
Евакуація мешканців. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

З кількох сіл Дніпропетровської області влада оголосила примусову евакуацію родин із дітьми. Це пов'язано з постійними обстрілами та наближенням лінії фронту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 29 квітня у Telegram. 

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Примусова евакуація з Дніпропетровщини

Лисак розповів, що в області запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: чотирьох сіл Межівської громади і трьох — Новопавлівської. Йдеться про села Колона-Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка та інших. Евакуація триватиме місяць.

Примусова евакуація з Дніпропетровської області
Засідання щодо евакуації мешканців. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 

За словами очільника ОВА, жителів цих населених пунктів просили добровільно виїхати кілька місяців. Чимало людей погодились на це та вивезли в безпечніше місце близько 400 дітей. Однак там все ще залишаються родини з дітьми.

"Ще 26 хлопців та дівчат досі залишалися. Їхні сім’ї до останнього сподівалися, що минеться. Дехто з них — переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя. Проте росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим", — наголосив Сергій Лисак.

Він додав, що діти мають залишити небезпечні місця разом з батьками, рідними чи законними представниками. Для того, щоб скоординувати процес, в регіоні зібрали обласну евакуаційну комісію. Також долучилися ДСНС, поліція, гуманітарні організації, медики, військові та очільники районів. 

Зазначається, що з транспортуванням допомагатимуть благодійники, а щодо розселення — люди можуть обирати: облаштуватися в Дніпропетровській області чи в іншій. Вони отримають всі соцвиплати. 

Примусова евакуація з Дніпропетровської області
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, вночі 29 квітня окупанти обстріляли одну із громад у Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинула 12-річна дівчинка.

Крім того, 28 квітня у Синельниківському районі на Дніпропетровщині російський дрон вбив людину й спалив будинок. 

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