На Буковине женщина помогала уклонисту незаконно попасть в Румынию

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГНСУ

На Буковине пограничники задержали жительницу Черновицкой области, которая согласилась помочь уклонисту незаконно попасть за границу. Свои "услуги" женщина оценила в 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Отмечается, что на днях у государственной границы пограничники остановили легковой автомобиль. За рулем транспортного средства находилась жительница Черновицкой области, ее пассажиром был мужчина призывного возраста.

Впоследствии выяснилось, что женщина вызвалась помочь киевлянину-уклонисту незаконно попасть в Румынию за 2 тысячи долларов.

Фигуранты были задержаны. Женщина понесет уголовную ответственность, а в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Напомним, недавно пограничники поймали четырех украинцев, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы.

Также мы писали, что пограничники совместно с нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.