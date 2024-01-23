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На Буковине женщина помогала уклонисту незаконно попасть в Румынию

23 января 2024 15:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Буковине женщина помогала уклонисту незаконно попасть в Румынию
Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГНСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Буковине пограничники задержали жительницу Черновицкой области, которая согласилась помочь уклонисту незаконно попасть за границу. Свои "услуги" женщина оценила в 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Отмечается, что на днях у государственной границы пограничники остановили легковой автомобиль. За рулем транспортного средства находилась жительница Черновицкой области, ее пассажиром был мужчина призывного возраста.

Впоследствии выяснилось, что женщина вызвалась помочь киевлянину-уклонисту незаконно попасть в Румынию за 2 тысячи долларов.

Фигуранты были задержаны. Женщина понесет уголовную ответственность, а в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Напомним, недавно пограничники поймали четырех украинцев, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы.

Также мы писали, что пограничники совместно с нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.

война
граница
ВСУ
деньги
Украина
пограничники
мобилизация
военнообязанные
уклонисты

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