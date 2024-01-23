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На Буковині жінка допомагала ухилянту незаконно потрапити в Румунію

23 січня 2024 15:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Буковині жінка допомагала ухилянту незаконно потрапити в Румунію
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Буковині прикордонники затримали мешканку Чернівецької області, яка погодилася допомогти ухилянту незаконно потрапити за кордон. Свої "послуги" жінка оцінила у 2 тисячі доларів. 

Про це повідомляє ДПСУ

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Зазначається, що днями поблизу державного кордону прикордонники зупинили легковий автомобіль. За кермом транспортного засобу перебувала мешканка Чернівецької області, її пасажиром був чоловік призовного віку. 

Згодом з'ясувалося, що жінка зголосилася допомогти киянину-ухилянту незаконно потрапити до Румунії за 2 тисячі доларів. 

Фігурантів затримали. Жінка понесе кримінальну відповідальність, а стосовно чоловіка склали адміністративний протокол. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники спіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови.

Також ми писали, що прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.

війна
кордон
ЗСУ
гроші
Україна
прикордонники
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

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