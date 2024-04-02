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На Буковине разыскивается более 5 тысяч уклонистов

2 апреля 2024 18:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Буковине разыскивается более 5 тысяч ухилянцев
Работники ТЦК и СП у дверей квартиры. Фото иллюстративное: АрмияИнформ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным Черновицкого ОТЦК и СП, на Буковине разыскивается более 5 тысяч мужчин из-за их неявки в территориальные центры комплектования и военные комиссариаты. Также около 30 тысяч военнообязанных, имеющих регистрацию в электронном реестре "Оберіг", не посетили ТЦК и СП.

Об этом для   рассказала начальница службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП Татьяна Гайдащук для Эспрессо.Запад.

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Татьяна Гайдащук, начальница службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП, сообщила об этом для Эспрессо.Запад. Она отметила, что к розыску военнообязанных подпадают лица, оповещенные представителями ТЦК и СП, работодателями или другими уполномоченными лицами, но не явившиеся для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.

По словам Гайдащук, почти 30 тысяч военнообязанных, имеющих регистрацию в электронном реестре "Оберіг", не посетили ТЦК и СП. Напомним, что защита Отечества является конституционной обязанностью, поэтому военнослужащие вынуждены напоминать гражданам о необходимости исполнения воинского долга. Большинство военных, проводящих оповещения, являются боевыми частями, что составляет около 80 процентов от общего количества.

Напомним, что в полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК.

Также мы писали о том, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Черновцы
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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