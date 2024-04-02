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На Буковині розшукується понад 5 тисяч ухилянтів

2 квітня 2024 18:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Буковині розшукується понад 5 тисяч ухилянтів
Працівники ТЦК та СП біля дверей квартири. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними Чернівецького ОТЦК та СП, на Буковині розшукується понад 5 тисяч чоловіків через їхню неявку до територіальних центрів комплектування та військових комісаріатів. Також майже 30 тисяч військовозобов'язаних, які мають реєстрацію у електронному реєстрі "Оберіг", не відвідали ТЦК та СП.

Про це для розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП Тетяна Гайдащук для Еспресо.Захід.

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Тетяна Гайдащук, начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП, повідомила про це для Еспресо.Захід. Вона зауважила, що до розшуку військовозобов'язаних підпадають ті особи, які були оповіщені представниками ТЦК та СП, роботодавцями або іншими уповноваженими особами, але не з'явилися для уточнення своїх даних або для проходження військової служби.

За словами Гайдащук, майже 30 тисяч військовозобов'язаних, які мають реєстрацію у електронному реєстрі "Оберіг", не відвідали ТЦК та СП. Нагадаємо, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком, тому військовослужбовці змушені нагадувати громадянам про необхідність виконання військового обов'язку. Більшість військових, які проводять оповіщення, є бойовими частинами, що складає близько 80 відсотків загальної кількості.

Нагадаємо,що в поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.

Також ми писали про те, що в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявили, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

Чернівці
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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