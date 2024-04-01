Осуд чи прийняття — як українці ставляться до чоловіків, які не хочуть воювати

Призовники в ТЦК СП. Фото ілюстративне: ЖОТЦК и СП

В Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявили, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

Про це свідчать дані презентованого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року.

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Суспільне ставлення до мобілізації наразі вкрай суперечливе. Більше ніж половина респондентів — 53,9% — заявили, що тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти. З такою думкою не згодні 17,2%, а ще близько 29% не мають чіткої відповіді.

Найбільшу лояльність у цьому питанні готові проявити жителі південних областей. Там понад 70% опитуваних кажуть, що ухилянтів можна зрозуміти.

Соціологи зазначили, що майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації.

"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", — кажуть експерти.

Опитування провели методом очних інтерв'ю. Загалом відповіли 2000 людей віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, місцевого жителя Миколаївської області, який відмовився від мобілізації, засудили до трьох років позбавлення волі. Він заявив, що не бажає проходити військову службу з особистих мотивів та не з'явився на відправку до військової частини.

Також прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси. Вони планували переплести річку та дістатися Угорщини.