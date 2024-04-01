Осуждение или принятие — как украинцы относятся к мужчинам, которые не хотят воевать

Призывники в ТЦК СП. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

В Украине провели опрос об отношении к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрошенных заявили, что уклонистов можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Об этом свидетельствуют данные представленного в агентстве "Интерфакс-Украина" опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года.

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Как украинцы относятся к уклонистам

Общественное отношение к мобилизации сейчас крайне противоречивое. Более половины респондентов — 53,9% — заявили, что тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять. С таким мнением не согласны 17,2%, а еще около 29% не имеют четкого ответа.

Наибольшую лояльность в этом вопросе готовы проявить жители южных областей. Там более 70% опрашиваемых говорят, что уклонистов можно понять.

Социологи отметили, что почти 43% респондентов испытывают стыд за мужчин, которые скрываются от мобилизации.

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", — говорят эксперты.

Опрос был проведен методом очных интервью. Всего ответили 2000 человек старше 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории.

Напомним, местного жителя Николаевской области, отказавшегося от мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы. Он заявил, что не желает проходить военную службу по личным мотивам и не явился на отправку в воинскую часть.

Также пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы. Они планировали переплести реку и добраться до Венгрии.