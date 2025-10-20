Жителям Чернигова советуют запасаться водой — что произошло

Женщина с ведрами воды. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Вечером в понедельник, 20 октября, в Чернигове есть угроза блэкаута. В ближайшее время могут отключить воду, поэтому жителям советуют ею запастись.

Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения КП "Черниговводоканал"

Возможные отключения воды

Если избежать блэкаута не удастся, максимальное давление в водопроводные сети будут поддерживать с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Граждан просят именно в эти временные промежутки обновлять запасы питьевой воды.

Работники водоканала делают все, чтобы поддержать работу насосных станций и канализации от альтернативных источников питания. На нижних этажах многоэтажек подача воды пока есть.

Напомним, вечером 20 октября северная часть Чернигова осталась без электроснабжения. Причиной стала очередная атака на энергосистему.

Также мы сообщали, что днем 20 октября РФ нанесла удар по угольному предприятию на Днепропетровщине. Люди не пострадали.