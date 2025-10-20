Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Возможен блэкаут — жителей Чернигова призывают запасаться водой

Возможен блэкаут — жителей Чернигова призывают запасаться водой

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:48
обновлено: 00:01
Жителям Чернигова советуют запасаться водой — что произошло
Женщина с ведрами воды. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Вечером в понедельник, 20 октября, в Чернигове есть угроза блэкаута. В ближайшее время могут отключить воду, поэтому жителям советуют ею запастись.

Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".

Реклама
Читайте также:
В Чернигове могут отключить воду
Скриншот сообщения КП "Черниговводоканал"

Возможные отключения воды

Если избежать блэкаута не удастся, максимальное давление в водопроводные сети будут поддерживать с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Граждан просят именно в эти временные промежутки обновлять запасы питьевой воды.

Работники водоканала делают все, чтобы поддержать работу насосных станций и канализации от альтернативных источников питания. На нижних этажах многоэтажек подача воды пока есть.

Напомним, вечером 20 октября северная часть Чернигова осталась без электроснабжения. Причиной стала очередная атака на энергосистему.

Также мы сообщали, что днем 20 октября РФ нанесла удар по угольному предприятию на Днепропетровщине. Люди не пострадали.

Чернигов обстрелы водоснабжение вода война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации