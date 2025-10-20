Видео
Главная Армия РФ ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине

РФ ударила по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 15:25
обновлено: 15:35
Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Атака России на обогатительную фабрику ДТЭК

"Утром враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

В ДТЭК отметили, что это уже шестой масштабный удар оккупантов по угольному предприятию за последние два месяца.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 19 октября российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей находились 192 сотрудника.

Впоследствии стало известно, что всех шахтеров удалось поднять на поверхность. К счастью, никто не пострадал.

война Днепропетровская область обстрелы оккупанты ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
