Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты в понедельник, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Атака России на обогатительную фабрику ДТЭК

"Утром враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

В ДТЭК отметили, что это уже шестой масштабный удар оккупантов по угольному предприятию за последние два месяца.

Напомним, 19 октября российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей находились 192 сотрудника.

Впоследствии стало известно, что всех шахтеров удалось поднять на поверхность. К счастью, никто не пострадал.