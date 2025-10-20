Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області

РФ вдарила по вугільному підприємстві ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські окупанти у понеділок, 20 жовтня, атакували збагачувальну фабрику ДТЕК в Дніпропетровській області. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Атака Росії на збагачувальну фабрику ДТЕК
"Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області", — йдеться у повідомленні.
На щастя, люди не постраждали.
У ДТЕК зазначили, що це вже шостий масштабний удар окупантів по вугільному підприємстві за останні два місяці.
Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Під землею перебували 192 співробітники.
Згодом стало відомо, що всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. На щастя, ніхто не постраждав.
