Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по вугільному підприємстві ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ вдарила по вугільному підприємстві ДТЕК на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:25
Оновлено: 15:35
Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Дніпропетровській області
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 20 жовтня, атакували збагачувальну фабрику ДТЕК в Дніпропетровській області. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака Росії на збагачувальну фабрику ДТЕК

"Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали. 

У ДТЕК зазначили, що це вже шостий масштабний удар окупантів по вугільному підприємстві за останні два місяці.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Під землею перебували 192 співробітники.

Згодом стало відомо, що всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. На щастя, ніхто не постраждав.

війна Дніпропетровська область обстріли окупанти ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації