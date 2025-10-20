Відео
Україна
Головна Армія Можливий блекаут — жителів Чернігова закликають запасатися водою

Можливий блекаут — жителів Чернігова закликають запасатися водою

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:48
Оновлено: 00:01
Жителям Чернігова радять запасатися водою — що сталося
Жінка з відрами води. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Увечері в понеділок, 20 жовтня, у Чернігові є загроза блекауту. Найближчим часом можуть відключити воду, тому жителям радять нею запастися.

Про це повідомили у КП "Чернігівводоканал".

Читайте також:
У Чернігові можуть відключити воду
Скриншот повідомлення КП "Чернігівводоканал"

Можливі відключення води

Якщо уникнути блекауту не вдасться, максимальний тиск у водопровідні мережі підтримуватимуть від 06:00 до 10:00 та від 18:00 до 22:00. Громадян просять саме в ці часові проміжки оновлювати запаси питної води.

Працівники водоканалу роблять усе, щоб підтримати роботу насосних станцій і каналізації від альтернативних джерел живлення. На нижніх поверхах багатоповерхівок подача води наразі є.

Нагадаємо, увечері 20 жовтня північна частина Чернігова залишилася без електропостачання. Причиною стала чергова атака на енергосистему.

Також ми повідомляли, що вдень 20 жовтня РФ завдала удару по вугільному підприємству на Дніпропетровщині. Люди не постраждали.

Чернігів обстріли водопостачання вода війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
